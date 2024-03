Uniamo i Comuni di Chiuro e Castello Ma senza imposizioni dall’alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) La “pazza“ idea di Lorenzo Giana (nella foto): la riunificazione tra ididell’Acqua. Lorenzo Giana, uno dei candidati sindaci del Comune di, fa sul serio e, oltre a girare per il territorio per spiegare il suo progetto, comincia a far trapelare alcune proposte. E tra queste merita una particolare attenzione quella relativa a unificare ididell’Acqua, abbattendo quei campanilismi che spesso e volentieri sono una vera “piaga“ in provincia di Sondrio. Giana ha programmato un incontro pubblico per la metà di aprile nel quale valutare questa ipotesi di riunificazione tra dueche sono stati un’unica entità in passato e precisamente negli ultimi anni del governo austriaco (nel Lombardo – ...