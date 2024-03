(Di domenica 17 marzo 2024) Destinazione. Sta scaldando i motori per continuare il suo lavoro, aiutando chi ha bisogno. Giusto gli ultimi ritocchi, tra cui un cambio targa e fra meno di un mese raggiungerà il paese moldavo. La Cri diha dei principi ben scanditi tra cui soccorrere più velocemente possibile ma non solo. L’integrazione, e vicinanza ai territori e popolazioni oggetto di conflitti o difficoltà umanitarie. Un gesto di grande solidarietà maremmana con la donazione didi soccorso da parteCri a Petru Bordan, presidente Petru dell’Associazione "MoldavainItalia". Il mezzo garantirà supporto sanitariopiccola località di Bascalia e ai rifugiati ucraini presenti in Moldava, grazie ai presidi sanitari e a un defibrillatore semi-automatico. L’ambulanza sarebbe stata dismessa e ...

Un’ambulanza in dono alla Moldavia. Il regalo della Croce Rossa di Grosseto - La Cri di Grosseto dona un'ambulanza alla Moldavia per supportare la comunità locale e i rifugiati ucraini, promuovendo solidarietà e integrazione. Destinazione Moldavia. Sta scaldando i motori per ...lanazione

Tenta di rubare due volte l’ambulanza, arrestato 40enne - Tenta di rubare due volte l’ambulanza e alla fine viene arrestato. Tutto è avvenuto a Rosignano, in provincia di Livorno. Protagonista un 40enne. La vicenda, racconta la cronaca locale, si è svolta in ...blitzquotidiano

Un tosaerba e una motozappa in dono per l'orto del centro diurno del San Martino - L’Inner Wheel Club di Como ha donato all’associazione Angelo Luoni e Maria Molinari un tosaerba e una motozappa per la vangatura dell’Orto della Pinguina, l’area del San Martino, a Como, in via Castel ...primacomo