Unahotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese | Lega Basket A | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Questo pomeriggio alle 17.30, al Palazzetto dello sport Giulio Bigi, la Reggiana ospitanella sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato diA. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni, che cercano punti per consolidare il raggiungimento dei propri obiettivi, per ora ampiamente alla portata. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match, LBA: leCrediti foto: Pallacanestro Reggiana FacebookDai playoff alla salvezza e viceversa: sono ...