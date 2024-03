Unahotels all’esame di Varese Due punti per restare in zona comfort

(Di domenica 17 marzo 2024) Corsi di recupero biancorossi. Gravemente insufficiente in trasferta e brillantissimo tra le mura amiche, oggi lo ‘studente’ si offrirà volontario per l’interrogazione. La materia del giorno èe l’obiettivo è chiaro: dopo il quattro in pagella rimediato a Treviso, serve una prova di alto livello per evitare di essere rimandati a settembre. A otto partite alla fine della regular season la Pallacanestro Reggiana è al quinto posto in classifica ed è ancora padrona del proprio destino, ma il margine di errore si è ridotto al minimo. Tra la truppa di Priftis e la delusione del nono posto ci sono infatti appena 2e continuare a blindare il PalaBigi diventa quindi un dogma ineludibile. Qualora non bastasse questa motivazione, si potrebbe aggiungere che all’andata Weber e soci subirono 70nei ...

Reggio Emilia in casa è feroce, ma la nuova Openjobmetis sogna il colpo - Mannion e compagni sfidano (domenica 17, ore 16,30) una Unahotels imbattuta da cinque turni al PalaBigi e saldamente in zona playoff.

