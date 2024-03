Una vita da incubo per quindici anni Picchiata e violentata dall’ex marito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) L’aveva sottoposta per ben 15ad una lunga serie di pestaggi, vessazioni psicofisiche e tentati stupri. Per questo motivo un albanese di 45, residente a Montegranaro, è finito davanti al tribunale di Fermo per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Vittima dei numerosi soprusi la ex moglie residente a Fermo, che si è costituita parte civile attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocatessa Anna Indiveri. Il processo ha preso il via con la testimonianza dei carabinieri che hanno ricostruito gli episodi consumatisi a partire dal 2005 fino ad arrivare al 2020, nel periodo in cui il matrimonio era ancora in corso e durante quello della separazione. Ilaveva sottoposto la moglie a reiterati maltrattamenti tra le mura domestiche, costringendola a subire vessazione, sia fisiche che psicologiche, e perduranti ...