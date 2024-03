Una provincia in attesa degli eventi Il Biotecnopolo tra statuto e legge

(Di domenica 17 marzo 2024) Pino Di Blasio E’ un progetto che può consentire di trattenere giovani a Siena, di attrarre più studenti in una università che fa i conti con cali di iscrizioni e immatricolazioni, di portare qui cervelli e scienziati che rispalanchino le porte di una cittadella della salute che sta sciaguratamente e inconsapevolmente alzando di nuovo i suoi ponti levatoi. Questo è il, almeno per me. La domanda è: avrà più importanza il disegno diche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sta studiando per mettere ordine nelle Fondazioni che si occupano di tecnologie emergenti e che dovrebbe arrivare a giugno? O avrà più peso loche il ministro per la Salute Orazio Schillaci avrebbe già modificato con il ministro dell’Università Annamaria Bernini e che sarà pronto a cavallo di Pasqua? L’onorevole Francesco Michelotti è ...

momenti di apprensione poco fa in provincia di Latina . A causa di un Incendio s coppia to in un’abitazione si registrano due persone intossicate, fortunatamente in modo non grave. Sul posto Vigili del ... (ilcorrieredellacitta)

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e al riciclo , la piccola cittadina di Sala Baganza diventa esempio di come l'impegno comunitario possa tradursi in azioni concrete per ... (orizzontescuola)

Si è sempre detto che la palla canestro divide la nostra provincia . Ma, mettendo per un attimo da una parte l’atavica rivalità cestistica tra Pistoia e Montecatini, è pacifico che in questo momento ... (lanazione)

Una provincia che sogna a canestro - La pallacanestro unisce Pistoia e Montecatini in un momento storico di successo sportivo, con l'Estra dei miracoli e le squadre Fabo e Gema in lotta per i playoff e la Coppa Italia.lanazione

Cosa nostra: aumentano le estorsioni, diminuisce il contrasto della società civile - Una mafia capace di infiltrarsi sempre più nell'economia legale e in grado di stringere alleanze per competere ...tp24

Le bocce per ragazzi, Fiere di Mezzaquaresima e l'ultimo giorno di Luna Park: tutti gli eventi di oggi - Arezzo - L'Asd Bocce Arezzo organizza una gara di ragazzi che si terrà dalle ore 9,30 presso al bocciodromo comunale. Parteciperanno anche 3 squadre di Arezzo, under 12 (maschile e femminile) e under ...arezzonotizie