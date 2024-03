Una Meloni filo-Ue fa sprofondare ai minimi lo spread Ma gli analisti | Scenderà fino a 100 punti | poi

«Tra le fiamme per salvare una donna di 88 anni intrappolata in casa. Al Luogotenente dell?Arma dei carabinieri Domenico Ferrara e al vice brigadiere Fabrizio Coco, che hanno messo a... (ilmattino)

Meloni al Cairo assieme ai leader Ue. All’Egitto sovvenzioni per oltre 7 miliardi: «Partner strategico» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in vista ufficiale al Cairo per siglare una serie di accordi bilaterali con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi nell'ambito del Piano Mattei per l'A ...unionesarda

Meloni in Egitto con Von der Leyen per il memorandum da 7,4 miliardi. Al Sisi: “Non permetteremo lo sfollamento forzato di Gaza” - La premier Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto del Cairo ed è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano e dall’ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Gli incontri bilaterali in corso c ...ilfattoquotidiano

Meloni in Egitto, in agenda migranti e Piano Mattei - Previsto anche un incontro bilaterale. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, atterra domenica mattina al Cairo per una missione congiunta Ue con l'obiettivo di chiudere un accordo per arginare ...agoramagazine