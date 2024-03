Una guerra tra pezzi dello Stato | cosa c’è dietro il caso dossier

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 17 marzo 2024) Neanche nella pace celeste del Paradiso Berlusconi si capacitastalking giudiziario subito in Terra. E per distrarsi, da consumato chansonnier, si diletta a intonare insieme a Saint Yves Hélory, il santo francese patrono della Bretagna e degli avvocati, «chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù…». Ma ora né il canto né le chiacchiere con il suo fedelissimo Nicolò Ghedini, giunto anch’egli in Paradiso, riescono a rasserenarlo. «Dopo che hanno fatto diventare la mia Arcore e le Olgettine un volgare “cimiciaio”, adesso spunta questo tipo Striano che ha sbarrato a me e alla cara Elisabetta Casellati la via del Quirinale girando insensati pettegolezzi ai giornali comunisti». «Famolo Striano, allora» interviene ridacchiando Andreotti in versione Verdone che gli ricorda: «Caro Silvio senza quella via crucis qui non ci arrivavi così in fretta. E poi non ...