Un regalo da 24 milioni agli influencer | la mossa spericolata di Conte | cosa c' è dietro

(Di domenica 17 marzo 2024) Anche glihanno avuto una fettina dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E devono ringraziare Giuseppe(il provvedimento era stato approvato in extremis il 12 febbraio 2021 da “Giuseppi” prima di essere defenestrato da Palazzo Chigi per lasciare il 13 febbraio la tolda di comando a Mario Draghi). Tra le altre cose l'ex leader grillino, allora presidente del Consiglio del governo uscente, pensò bene di retribuire (con bonifici di 7mila euro a botta) gliitaliani. Il tutto per contribuire a diffondere urbi et orbi la “bellezza” del Pnrr (236 miliardi e qualche spicciolo), valorizzando la “cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”. Peccato che ad accedere ai fondi non siano stati soltanto i grandi (e rari) divulgatori digitali italiani ma anche una pletora di smanettoni che si ...

Osimhen rientra dalla Coppa d’Africa, i gol del nigeriano e possono essere la chiave del Napoli per la Champions e il campionato. Napoli – Victor Osimhen è pronto a fare ritorno a Napoli dopo ... (napolipiu)

La Centrale del Latte di Roma non ha ancora chiesto a Parmalat il pagamento dei dividendi che gli spettano a causa di una sorta di accorto di 'non belligeranza'. Ma questi soldi, che una sentenza ... (fanpage)

Torino, 13 marzo 2024 – Un regalo senza giocare. Il convento passa questo. Ma è un regalo ne per la Juve che nel 2025 potrà incassare altri 50 milioni di euro partecipando al Mondiale per club , ... (sport.quotidiano)

La settimana in cui tutte le librerie dei Paesi Bassi regalano un libro - Lo stesso per tutti, scritto apposta per l'occasione da uno scrittore scelto ogni anno da un ente che promuove la lettura dal 1932: e se ne parla parecchio ...ilpost

Ucraina, Crosetto “No fughe in avanti, serve unità” - Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo tante riunioni al mese al livello Ue e Nato, non riesco davvero a capire queste fughe in ...ticinonotizie

Aurus Senat L700, quanto costa il regalo di Putin a Kim Jong-un - L’Aurus Senat esce dal garage privato di Kim Jong-un per la prima volta. Quanto costa in regalo di Vladimir Putin Ecco il listino prezzi ...quifinanza