Un posto al sole | anticipazioni 18 marzo 2024 | tensione tra Mariella e Guido

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 17 marzo 2024) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà all'insegna delle tensioni in casa Del Bue, come rivela la trama relativa alla puntata in onda lunedì 18, negli ultimi tempi, stanno vivendo un periodo di alti e bassi legati soprattutto all'atteggiamento della Altieri nei confronti del marito. La donna, in particolare, ha saputo che l'uomo, quando si è recato in Spagna a trovare il figlio Vittorio, ha girato il Paese in lungo e in largo, mentre quando è a casa con lei si dimostra pigro e restio ad uscire. A quel punto,ha deciso di pungolaree ha cominciato ad organizzare delle uscite serali in compagnia di Bice, provocando l'insofferenza del vigile. In seguito, però, Del Bue ha avuto un ...