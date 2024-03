Un insolito Umarell

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024) Venerdì – mattinaInattesa, una leggera pioggerella stabilisce di ingrigire la giornata.Senza alzarsi dalla panchina l’uomo apre il suo consunto ombrello portatile e lotta contro il vento, cercando di ripararsi.Non c’è posto dove preferirebbe essere: quella panchina è il suo punto d’incontro con il mondo. Dopo esser andato in pensione le aveva provate tutte per dare un senso alle sue giornate: si era iscritto alla bocciofila ma aveva trovato quel gioco noioso e in disaccordo con il suo carattere poco competitivo. Aveva provato con l’Università della Terza Età ma il suo disturbo da deficit di attenzione, che lo aveva accompagnato per tutta sua vita, sembrava peggiorare con gli anni. Le giornate si trasformavano in un insieme frammentato di eventi privi di significato. Poi la decisione estrema, quella che aveva sempre interiormente rifiutato: unirsi ad un gruppo di vecchietti per il ...