Un governo allergico agli scioperi | dopo Salvini tocca a Calderone

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 17 marzo 2024)Matteo, anche Marina. Che questosianon è di certo una novità, come dimostrano le precettazioni attivate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti negli scorsi mesi. Ma se ci fosse qualche dubbio, ci ha pensato la ministra del Lavoro a confermare che nessun tipo di contestazione viene accolto dall’esecutivo. Neanche su un tema, come quello della sicurezza sul lavoro, su cui i sindacati chiedono di fare molto di più per evitare ciò che è intollerabile: le morti sul luogo di lavoro. UnancheEppure per, che ha ...