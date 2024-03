Un capo adolescenziale? Oggi i ripped jeans conquistano anche le donne adulte Grazie a un abbinamento elegante | senza età

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 17 marzo 2024) L’adolescenza, per tutti, è passata da un pezzo? Per istrappati, no: sembrano davvero non invecchiare mai. E ritornano a più riprese nel corso delle stagioni. Merito degli stilisti, chenella Primavera-Estate 2024 li rispolverano in passerella.dritti: come abbinarli con stile in inverno X Leggi...