“Un canarino rosso” | il nuovo singolo di Banda Leon

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 17 marzo 2024) foto di Fabio ColasanteMILANO – E’ in radio , disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal Music), brano che nasce da un insieme di divertenti metafore che alludono ad una gioiosa sessualità. La grande musica italiana ha sempre affrontato tematiche sul sesso e molte canzoni hanno davvero fatto la storia, provocando scandalo e, a volte, hanno sfidato perfino la censura. “Un” è la storia di un amore proibito tra un uomo e una donna che desiderano stare insieme per provare un amore libero e senza limiti. Il video che accompagna l’uscita delha la regia di Fabio Colasante che ha curato anche la fotografia e il montaggio., composta da Philippe, Linda Edelhoff e Fabio Colasante, è più di una semplice band, è un progetto aperto che accoglie ...