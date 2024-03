Umana Reyer Venezia-Olimpia Milano | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Sfida tra le inseguitrici più agguerrite della prima in classifica (Germani Brescia) e della seconda (Virtus Segafredo Bologna) all’interno di questaA che si mostra illeggibile, ancora una volta, per i tanti appassionati. In questa domenica pomeriggio largo a un incontro che potrebbe dire moltissimo sulle rispettive ambizioni di due società costrette a inseguire fino dall’inizio: da una parte, attualmente al quarto posto a quota 30 punti, e dall’altra un’in costante risalita che si è accaparrata il terzo posto grazie alle 30 lunghezze incassate fin qui. A braccetto, entrambe, a una vittoria di distanza dai bolognesi secondi e a due vittorie di distacco dalla vetta detenuta dai bresciani. Un successo sarebbe fondamentale ...

Una campagna torinese che non è sfruttata a dovere. Questo, forse, il più grande rimpianto di Umana Reyer Venezia all’interno della disputa della Final Eight di Coppa Italia 2024. I Venezia ni, dopo ... (metropolitanmagazine)

Venezia-Milano, Spahija: “Vogliamo reagire dopo l’ultima brutta prestazione” - Domenica 17 marzo alle 17.00 l’Umana Reyer Venezia maschile torna in campo sul parquet amico del Taliercio che sarà nuovamente sold out. Gli orogranata cercano il ritorno al successo contro la squadra ...basketinside

LBA - Venezia, Wiltjer: "Con Milano test importante, ecco cosa serve per vincere" - Sfida importante al Taliercio per l'Umana Reyer Venezia che per la terza volta in stagione affronta oggi l'Olimpia Milano. Nelle prime due sfide, quella dell'andata e quella in ...pianetabasket

LBA - Reyer Venezia vs Olimpia Milano, dove vederla in TV, preview, diretta - Il match che oggi vale il terzo posto in solitaria nella classifica di serie A si gioca oggi al Taliercio di Mestre dove l’Umana Reyer Venezia, reduce dalla sconfitta interna contro ...pianetabasket