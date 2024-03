Ultimo giorno di voto Putin pronto a esultare Ma ora teme il blitz dei seguaci di Navalny

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il sito di RT, l’emittente per eccellenza più vicina al Cremlino, insieme con molte altre, annuncia con enfasi che il numero di votanti ha superato il 50%, con "percentuali altissime", secondo il Cremlino, nelle regioni ucraine.attende nella sua residenza poco fuori Mosca di poter celebrare l’ennesimo trionfo, mentre il centro della capitale è blindato per la festa che si terrà domani, giornata in cui ricorre il decimo anniversario dell’annessione della Crimea. Ma manca ancora oggi e, sulla carta, la giornata potrebbe essere tesa. Alle 12 si dovrebbe tenere la protesta ‘mezzocontro’, l’iniziativa lanciata da Yulia Navalnaya, la moglie del dissidente Alexeimorto nel gulag russo dove era recluso. L’indicazione è di recarsi ai seggi ufficialmente per votare, dando luogo in realtà a una ...