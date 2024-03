Ultima Generazione blocca la Maratona di Roma per sensibilizzare sulla siccità in Sicilia | «Lo Stato si prenda cura dei cittadini» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) «Ini fiumi sono in secca già a gennaio, cosa faremo questa estate quando ci saranno 40 gradi e mancherà l’acqua. Dove correremo?». A chiederselo è Mida, un’attivista diche oggi assieme ad altri ha interrotto ladi, intorno alle 9, all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. La ragazza 26enne è stata presa dalle braccia dalla polizia arrivata rapidamente sul luogo e trascinata via per liberare la carreggiata. Mentre la giovane faceva notare la graveche questo inverno ha colpito lae le anomalie climatiche che hanno portato la temperatura a sfiorare i 30 gradi nel pieno di dicembre, la risposta delle forze dell’ordine è stata quella che gli attivisti dihanno ...