UeD | Brando e Raffaella si sono lasciati? Come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 17 marzo 2024)Ephrikian eScuotto sidopo la scelta di Uomini e Donne? I fanipotizzando una rottura, in quanto da parte di entrambi sui social network non cisegnali. Ma la realtà è un’altra. Infatti,ancora insieme e arriva la conferma. Non posmostrarsi sul webuna coppia, finché non va in onda la scelta. Questa è una regola fissa del programma di Maria De Filippi: solo quando il momento viene trasmesso su Canale 5 la nuova coppia può svelarsi sui social network, lasciando il pubblico col fiato sospeso. Uomini e Donne,ancora insieme dopo la scelta: la conferma Leggi anche: ...