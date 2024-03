Ue | Meloni | ‘riunione storica al Cairo | orgogliosa ruolo Italia’**

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 mar. (Adnkronos) – “Presidente al-Sisi, cari colleghi, questo è un meeting storico per i rapporti tra Egitto e Unione Europea: sonodelsvolto dall?Italia nel raggiungimento di questo obiettivo. Il partenariato globale e strategico tra Egitto e Unione Europea si inserisce nel contesto attuale in cui ci troviamo ad affrontare molte crisi che potrebbero destabilizzare la regione del Mediterraneo a un livello inimmaginabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al vertice Ue-Egitto in corso al.Tra le “sfide comuni da affrontare insieme”cita “la sicurezza alimentare e idrica, la sicurezza energetica, lo sviluppo e la migrazione”. “Questa iniziativa – ha aggiunto – dimostra la nostra disponibilità a rafforzare e ...

