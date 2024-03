Ue-Egitto | Schlein a Meloni | rispetto diritti non può essere svenduto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (askanews) – “Come al solitofa le domande sbagliate: da Al Sisi dovrebbe pretendere i recapiti dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati nel processo per le torture e l’omicidio di Regeni. A Ursula Von Der Leyen dovrebbe chiedere una missione europea di ricerca e soccorso in mare per salvare le vite nel Mediterraneo. Ai suoi alleati nazionalisti dovrebbe dire una cosa semplice: chi arriva in Italia arriva in Europa, quindi non puòbloccato nel primo paese di arrivo. L’Unione europea è nata per abbattere muri non per costruirne altri. Ildeiumani non puòper le ossessioni securitarie dei governi”. Così la segretaria del Pd Ellyrispondendo alle parole sul Pd della Presidente del Consiglio Giorgia ...