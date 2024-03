Ue | Egitto pilastro della sicurezza

(Di domenica 17 marzo 2024) 17.17 "L'Unione europea riconosce l'come partner affidabile e il suo ruolo geostrategico unico e vitale dimoderazione epace nella regione del Mediterraneo, del vicino Oriente e dell'Africa". Così nella Dichiarazione congiunta firmata al Cairo. L'e l'Ue "continueranno a lavore per costruire un'agenda positiva per la prosperità e la stabilità".Von der Leyen: "Diamo vita a partenariato strategico e globale". "5 miliardi di euro. investimenti Ue",da energia a industria

Intese Von der Leyen e al-Sisi firmano la dichiarazione Ue-Egitto - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sul partenariato strategico Ue-Egitto, al termine del ver ...bluewin.ch

Ue: l’Egitto è un partner affidabile e un pilastro per la sicurezza - Il Cairo, 17 mar. (askanews) – “L’Unione Europea riconosce l’Egitto come un partner affidabile, così come il ruolo geostrategico unico e vitale dell’Egitto come pilastro di sicurezza, moderazione e pa ...askanews

Ue, 'l'Egitto è un pilastro della sicurezza nel Mediterraneo' - "L'Unione europea riconosce l'Egitto come partner affidabile e il suo ruolo geostrategico unico e vitale di pilastro della sicurezza, della moderazione e della pace nella regione del Mediterraneo, del ...ansa