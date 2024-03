Ue-Egitto | intesa Cairo | ' su migranti responsabilità e oneri condivisi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il, 17 mar. (Adnkronos) - "Guidati dai principi di partenariato,condivisa eone degli, l'e l'Ue adottano un approccio olistico alla governance della migrazione. L'Unione europea continuerà a fornire il sostegno finanziario necessario per assistere l'nei programmi relativi alla migrazione che prevedono lo sviluppo di un approccio olistico alla migrazione, compresi i percorsi di migrazione legale in linea con le competenze nazionali e i programmi di mobilità come i partenariati per i talenti, affrontando le cause alla radice della migrazione irregolare, combattendo il traffico die la tratta di persone, rafforzando la gestione delle frontiere e garantendo un rimpatrio e una reintegrazione dignitosi e sostenibili. ...