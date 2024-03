Udine | bandi per 438 figure sanitarie – al via i corsi della CGIL

(Di domenica 17 marzo 2024) Nuove opportunità di lavoro nella sanità e nel pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia. Nei due comparti, entrambi alle prese con strutturali carenze di personale, sono diverse le prospettive d’impiego che si sono aperte negli ultimi mesi dalle aziendee dai Comuni: tra le ultime selezioni in ordine di tempo quelle lanciate dalle amministrazioni di, 4 Monfalcone, Gemona, Maniago e San Giorgio alla Richinvelda per irrobustire gli organicipolizia locale, con 19 posti complessivi da coprire (di cui 10 solo nel capoluogo friulano) e i diecidell’Azienda regionale coordinamento salute (Arcs) per complessive 438da assumere nelle aziendedel Friuli Venezia Giulia. Il principale tra i nuoviprevede l’assunzione di 338 ...

