Ucraina lancia raid notturno con droni sulla Russia

(Di domenica 17 marzo 2024) Attacchi consono avvenuti nella notte in otto regioni della. Oltre ad una raffineria nella regione di Krasnodar (dove una persona è morta per un sospetto infarto), sono state prese di mira numerose infrastrutture. Le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 35 velivoli senza pilota nelle regioni di Mosca, Belgorod, Kalouga, Oriol, Rostov, Iaroslavl, Kursk e Krasnodar. In alcuni casi sono stati segnalati danni alle linee elettriche e del gas.

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto : "L'Italia ha detto fin dall'inizio che mandare truppe in Ucraina significa fare un passo ulteriore verso una via di non ritorno".Continua a leggere (fanpage)

Parigi, 16 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere pronti per ogni scenario” . Emmanuel Macron non arretra. Il presidente francese si esprime così dopo le ripetute dichiarazioni con cui negli ultimi ... (calcioweb.eu)

