Ucraina | il dilemma dell’Occidente sui missili a lungo raggio Il capo di stato maggiore Cavo Dragone | «Rischio escalation»

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli esperti che tengono gli occhi puntati sul fronte ucraino non hanno dubbi. Quando il fango si ricompatterà, la Russia sferrerà la sua controffensiva. Lo scorso anno l’iniziativa di Kiev non ha portato i risultati sperati da Zelensky e dai suoi alleati, e ora l’esercito del Paese invaso è in affanno. I russi avanzano, gli ucraini cedono terreno ma combattendo ogni metro fin quando possibile, per rallentare il nemico, infliggere il maggior numero di perdite e dispendio di risorse. Quando la neve si scioglierà, spiega Daniele Raineri su la Repubblica, per alcune settimane il fango bloccherà le operazioni, prima che il sole asciughi il terreno e apra la strada ai tank. Nel frattempo Mosca non rimane in attesa. La vittoria ad Avdiivka dopo due anni di conflitto, i movimenti al fronte con le truppe i rifornimenti che si stanno ammassando indicano che l’operazione estiva è certa. Ma ...