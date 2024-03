(Di domenica 17 marzo 2024) Un condominio bianco senza identità, come tanti nel basso Salento, lontano dai gettonatissimi centri del turismo di massa. Qui, a Taurisano, un paesone di dodicimila anime che vivono tra la campagna e le enormi cave a cielo aperto di pietra leccese, è andato in scena l’ennesimo femminicidio. Albano Galati, 57 anni, ha ucciso ala moglie di 50 anni, Aneta Danecik, origini polacche. Poi ha ferito la, accorsa, richiamata dalle invocazioni di aiuto della vittima. Per fortuna le sue ferite sono superficiali. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo le 17, quando è iniziata nella cucina di casa una discussione tra Aneta e il, mezzo ubriaco. In casa c’era ancora uno dei quattro figli della coppia. Un alterco continuato per diversi minuti con toni che si alzavano sempre di più, fino a quando ...

I rianimatori hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita ma le ferite inflitte con un coltello dal marito non le hanno lasciato scampo. Aneta Danelczyk, originaria della Polonia, è... (leggo)

Ancora un femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa a coltellate in casa e il killer si è costituito poco dopo. Indagini in corso per accertare la dinamica. Non si ferma la lunga striscia di ... (notizie)

Uccisa a coltellate dal marito. Vicina prova a difenderla: ferita. L’uomo preso mentre fugge - La vittima, di origine polacca, aveva 50 anni. L’altra donna era intervenuta in suo soccorso. La coppia ormai viveva separata. L’omicidio dopo l’ennesima lite: lei ha cercato di scappare.quotidiano

Donna Uccisa a coltellate dal marito: ferita la vicina di casa, ha provato a difenderla. «Stavano per separarsi» - I rianimatori hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita ma le ferite inflitte con un coltello dal marito non le hanno lasciato scampo. Aneta Danelczyk, originaria della Polonia, ...leggo

Lecce, accoltellata e Uccisa dal marito durante un litigio a Taurisano: si consegna in commissariato - Una tranquilla abitazione, una coppia come tante, residente in via Corvaglia, a Taurisano, in provincia di Lecce, dove si è consumato un orrore, l’ennesimo, che vede una donna morire, Uccisa a ...tag24