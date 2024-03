Uccisa a coltellate dal marito | in casa c’era anche il figlio 12enne L’uomo ai pm | “Non ricordo nulla”

(Di domenica 17 marzo 2024) Il femminicidio di Aneta Danelczyk, 50 anni, a Taurisano: ilAlbano Galati si è prima costituito, poi dopo un malore avrebbe detto ai pm di non ricordare. Era da poco in cura in un Centro di igiene mentale: il Comune ha fatto sapere che si occuperà dei figli della coppia.

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma a L' alla rme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La... (leggo)

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma L' alla rme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia. La... (leggo)

Femminicidio a Roma, chi è la vittima: fermato il marito, il delitto davanti alla figlia di 5 anni. «Litigavano spesso» - Un'unica coltellata, all'addome, che non ha lasciato scampo a una giovane donna di 37 anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato Li Xuemei distesa sul letto in una ...leggo

Taurisano, Uccisa a coltellate dal marito. L'assassino era in cura psichiatrica. Il sindaco: «Ci occuperemo dei figli» - L’omicidio L'uomo si sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare il delitto, avvenuto nel corso di un litigio. Ferita una vicina di casa Una donna è stata Uccisa questo pomeriggi ...informazione

Donna Uccisa a coltellate in casa, il marito ai magistrati: “Non ricordo nulla” - TAURISANO - E’ stato costellato da ripetuti “non ricordo”, l’interrogatorio di Albano Galati, il 56enne di Taurisano finito dietro le sbarre con l’accusa di aver accoltellato a morte la moglie Aneta ...lecceprima