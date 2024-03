Uccide la moglie con una coltellata a Roma dopo la lite | morta 37enne | in casa anche la figlia Uomo fermato

Roma , 17 marzo 2024 – Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma . L’allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la ... (quotidiano)

Roma, Uccide la moglie a coltellate dopo una lite al Quadraro: arrestato 36enne. In casa c'era la figlia di 5 anni - Un uomo ha ucciso con una coltellata al torace la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto ...ilgazzettino

