Uccide la moglie a coltellate davanti alla figlia di 5 anni | arrestato 

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Ancora un femminicidio a Roma. Una donna cinese di 37è stata uccisa dal marito connazionale di 36di soli 5. E' avvenuto sabato 16 marzo intorno alle 23.30 in via Livilla, al Quadraro, periferia a sud-est della Capitale. Sul posto la polizia. L'uomo, dopo aver accoltellato a morte lacolpendola al torace, è scappato via. Rintracciato dSquadra Mobile della polizia in via dei Consoli, è stato arrestato per omicidio. In casa, oltre, vivevano anche due inquiline, entrambe studentesse cinesi. I vicini hanno confermato agli investigatori di aver sentito spesso la coppia litigare negli ultimi tempi.