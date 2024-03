Tuttosport – Zaccagni e il bis di Castellanos rilanciano la Lazio | Frosinone ancora ko

(Di domenica 17 marzo 2024) 2024-03-17 00:50:17 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Dopo l’addio di Sarri, latorna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila. I biancocelesti espugnano il Benito Stirpe per 3-2 dopo essere passati in svantaggio: decisiva la rete die la doppietta di. In classifica, la futura squadra di Igor Tudor sale a 43 punti mentre ilresta terzultimo a quota 24 punti., la cronaca Ilinizia bene, aggredendo fin da subito unafrastornata dalle dimissioni di Sarri. Al 13esimo minuto arriva il vantaggio dei ciociari: cross di Zortea, testa di Lirola e palla alle spalle di Mandas. Al 39esimo arriva il pari biancoceleste: spunto di Guendouzi sulla destra che mette in mezzo ...

La Lazio passa a Frosinone (2-3). La classifica aggiornata - I ciociari però pagano a caro prezzp una disattenzione difensiva e al 38' subiscono il gol del pari da Zaccagni. La svolta a inizio ripresa: fuori Immobile e dentro Castellanos, che dopo una manciata ...tuttojuve

Zaccagni e il bis di Castellanos rilanciano la Lazio: Frosinone ancora ko - I biancocelesti espugnano il Benito Stirpe e si rimettono in gioco per un posto in Europa. Sempre più nei guai la squadra di Di Francesco ...tuttosport

Diretta Frosinone-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - La partita tra Frosinone e Lazio è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.tuttosport