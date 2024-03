Trumpc-choc sui migranti | “Non sono persone | sono animali”

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli immigrati «in alcuni casi nonsecondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire». Lo afferma Donald Trump definendo gli immigrati «». «Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese», ha proseguiro.