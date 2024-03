Trump shock | Bagno di sangue se perdo | migranti animali Biden | Vuole un altro 6 gennaio

(Di domenica 17 marzo 2024) «Seper gli Stati Uniti sarà undi». Donaldnon ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal palco dell’Ohio in un lungo e cupo discorso in cui ha definito il 5 novembre, il giorno del voto per le presidenziali, la data più importante della storia americana, uno spartiacque che segnerà il...

Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone". Lo conferma un nuovo libro in ... (quotidiano)

Donald Trump adora Viktor Orbán e i leader populisti d’Occidente della sua pasta. E sin qui nulla di nuovo. Nasconde a fatica il suo debole per autocrati e dittatori sanguinari come Vladimir Putin ... (open.online)

