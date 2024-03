Trump | “Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per gli Usa”

(Di domenica 17 marzo 2024) NEW YORK – “Se nonundiper il Paese”. Lo ha affermato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, durante un comizio in Ohio. Il magnate americano si ripresenta alle elezioni per sfidare l’uscente Biden. Ma ‘The Donald’ ne ha avuto anche per gli immigrati, che “in alcuni casi non sono persone, secondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire”.ha inoltre definito gli immigrati “animali”. L'articolo L'Opinionista.

1.41 "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio nei pressi di Dayton, in Ohio. La dichiarazione è arrivata mentre prometteva di aumentare ... (televideo.rai)

(Adnkronos) – “Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese”. Ad affermarlo è l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un comizio a Dayton in Ohio per sostenere ... (ildenaro)

Gli immigrati «in alcuni casi non sono persone secondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire». Lo afferma Donald Trump definendo gli immigrati ... (gazzettadelsud)

Usa 2024, Trump avverte: «Bagno di sangue se non sarò eletto» - In un comizio in Ohio, Donald Trump ha utilizzato parole molto forti per esprimere la sua voglia di essere rieletto.lettera43

Trump: bagno sangue se non sarò eletto - 1.41 Trump: bagno sangue se non sarò eletto "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Lo ha detto Donald Trump durante un co- mizio nei pressi di Dayton, in Ohio. La dichiarazione è ...servizitelevideo.rai

Trump ancora minaccioso: «Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per gli Stati Uniti» - Adnkronos Font +: Stampa "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Ad affermarlo è l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso… Leggi ...informazione