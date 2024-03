Trump minaccia un bagno di sangue in caso di sconfitta

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma - Con l'avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti, le tensioni politiche si intensificano e i contendenti alla Casa Bianca, Joe Biden e Donald, emergono come figure chiave della campagna elettorale. Tuttavia, sono le parole incendiarie dinelle ultime ore a suscitare grande clamore: "Se perdo, sarà undi". L'ex presidente, al potere dal 2016 al 2020, ha espresso chiaramente il suo timore sulle conseguenze di una possibileelettorale.ha pronunciato questa frase durante un discorso tenuto in Ohio, in cui ha designato il 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali, come una data cruciale nella storia americana, delineando il futuro del paese. Nel suo intervento, ha anche promesso azioni rapide e decise sull'immigrazione una volta ...