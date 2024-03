Trump | ' mia elezione sarà data più importante nella Storia Usa'

(Di domenica 17 marzo 2024) La sua ri"diventerà lapiùdegli Stati Uniti, secondo quanto ha detto Donaldin serata nel suo comizio a Vandalia, in Ohio. "La- tenetela a mente, 5 novembre - credo che diventerà la piùdel nostro Paese", ha detto alla folla, ribadendo un suo parere più volte espresso sul suo rivale, Joe Biden, che ha definito il presidente "peggiore" di sempre. Nello stesso comizio,ha anche evocato un' immagine minacciosa, senza poi precisarne il significato, dicendo che se non dovesse vincere per l'America sarebbe un "bagno di sangue".

