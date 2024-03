Trump in un comizio dice che se non sarà rieletto ci sarà “un bagno di sangue” negli Stati Uniti

(Di domenica 17 marzo 2024)durante unha evocato un'immagine minacciosa, senza poi precisarne il significato,ndo che se non dovesse vincere per l'America sarebbe un "di sangue".

USA, Trump: "Se non dovessi vincere sarà un bagno di sangue" - Donald Trump , durante il suo comizio a Vandalia, in Ohio, ha dichiarato che la sua rielezione " diventerà la data più importante " nella Storia degli Stati Uniti.sardegnalive

Elezioni USA 2024, Trump clamoroso: “I migranti non sono persone” - Anche il comizio di Vandalia, Ohio, è stato anche l’occasione per Trump di ribadire l’importanza delle prossime elezioni, L’ex presidente, come riportato dall’Ansa, ha definito la data del 5 novembre ...newsmondo

Usa, “un bagno di sangue”. Trump alza la tensione, sparata pure sui migranti - “La mia rielezione diventerà la data più importante nella Storia degli Stati Uniti”. Donald Trump non usa mezzi termini ...iltempo