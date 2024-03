Trump fuori controllo | “Se perdo sarà un bagno di sangue I migranti li chiamate persone? In alcuni casi sono animali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) “Seper gli Stati Unitiundi“. Donaldnon ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal palco dell’Ohio in un lungo e cupo discorso in cui ha definito il 5 novembre, il giorno del voto per le presidenziali, la data più importante della storia americana, uno spartiacque che segnerà il futuro degli Stati Uniti. Assicurando un’azione rapida e decisa sul fronte dell’immigrazione non appena tornerà alla Casa Bianca, l’ex presidente ha utilizzato nei confronti deiche attraversano il confine con il Messico e “invadono” il Paese parole agghiaccianti. “Non so se voi li. Innon lo ...