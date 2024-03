Trump | bagno sangue se non sarò eletto

(Di domenica 17 marzo 2024) 1.41 "Se nonsarà undiper il Paese". Lo ha detto Donalddurante un comizio nei pressi di Dayton, in Ohio. La dichiarazione è arrivata mentre prometteva di aumentare le tariffe sulle auto prodotte all'estero, e non è stato chiaro a cosasi riferisse esattamente con il suo monito.

