Truffa da trentamila euro Raggira pensionata | arrestato finto maresciallo

(Di domenica 17 marzo 2024) Si è spacciato per carabinierendo un’anziana, ma è stato fermato poco dopo dai veri militari. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì, in quello che è solo l’ultimo episodio di raggiro ai danni delle persone più deboli. La trama quasi sempre la stessa: un non meglio precisatodei Carabinieri, ovviamente, contatta telefonicamente la potenziale vittima raccontandogli che un congiunto è stato coinvolto in un sinistro stradale, in cui ha provocato gravi lesioni ad un’altra persona e per questo rischia l’arresto. Salvo che la parte lesa non venga immediatamente risarcita del danno subito, anche parzialmente: proprio qua parte la. A quantificare la somma di denaro è sempre un’altra persona, un complice che dopo l’introduzione del caso fatta dalmilitare contatta ...