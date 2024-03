Trofeo Città di Montale | foto e vincitori della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)(Pistoia), 17 marzo 2024 – Il Comune di, in stretta collaborazione con i gruppi Croce d'Oro e Asd Aurora, ha dato vita all'ottava edizionegara podistica e al settimo Memorial Pierpaolo Becheri. L'evento, che ha avuto luogo con partenza e arrivo in Piazza Matteotti, ha proposto una sfida competitiva su un percorso di 14 chilometri e una non competitiva di 7 chilometri. Nonostante la nebbia che ha avvolto la mattinata, oltre 200 appassionati dinon hanno perso l'entusiasmo, affrontando con determinazione le impegnative colline che circondano la. Il generoso e variegato ristoro ha rallegrato i partecipanti lungo il percorso, offrendo loro un momento di pausa ben meritato. L'assistenza tecnica, il cronometraggio e la redazione delle classifiche ...