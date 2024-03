Trofeo Alfredo Binda 2024 | vince Elisa Balsamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Cittiglio, 17 marzo- Seguendo il trend in corso praticamente dal 2021, la Lidl-Trek mette le mani anche sul: ad aprire il poker era stataLongo Borghini, oggi assente di lusso, seguita dae Shirin Van Anrooij. A chiuderlo è proprio la piemontese, che batte con uno sprint perentorio Lotte Kopecky. I dettagli Prima ancora la nativa di Cuneo era stata brava a resistere alle tante stilettate arrivate sulla salita di Orino, come di consueto uno dei punti chiave della corsa che apre la primavera del calendario femminile. In realtà, il primo scatto in pendenza era stato inferto da Giorgia Serena sull'ascesa di Masciago Primo: a imitarla in seguito Clara Emond, che riesce a guadagnare fino a a 1'35'' ...