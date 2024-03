Tre passi verso i playoff Impresa della Cbf Balducci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) ALBESE COMO 0 CBFMACERATA 3 TECNOTEAM ALBESE COMO: Longobardi 8, Meli 12, Nicolini 2, Bulaich Simian 10, Veneriano 4, Zatkovic 12, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Radice, Zanotto, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo. CBFMACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 14, Bonelli 4, Bolzonetti 11, Broekstra, Stroppa 9, Bresciani (L), Civitico 4. Non entrate: Masciullo, Dzakovic, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini. Arbitri: Laghi, Angelucci. Set: 26-28 20-25 17-25. Note: durata set: 31’, 25’, 22’; Tot: 78’. MVP: Bonelli. La Cbfvince il braccio di ferro con la Tecnoteam Albese Como in una sorta di spareggio in chiaveperl’A2 di volley femminile. Le maceratesi battono in trasferta le avversarie capaci di fare punti nella pool promozione. Così, a due giornate dal termine ...