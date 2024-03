Travolta Trapani La Fortitudo non dà scampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) SHARKS57BOLOGNA 89 SHARKS: Imbrò 10, Notae 11, Mian 5, Mobio, Horton 12, Rodriguez 3, Marini 5, Mollura 4, Renzi, Pullazi 7, Pugliatti. All. Parente. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 6, Aradori 17, Ogden 24, Freeman 12, Panni 8, Giordano, Morgillo 4, Sergio 3, Taflaj 2, Kuznetsov 2. All. Caja. Arbitri: Gagliardi, Dionisi, Maschio. Note: parziali 10-19, 28-39, 47-67. Tiri da due:14/30;26/34. Tiri da tre: 2/27; 10/25. Tiri liberi: 23/35; 7/10. Rimbalzi: 34; 34. Laschianta, capolista del girone Verde con due sole sconfitte stagionali fin qui, e si conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia. Prestazione perfetta per la Flats Service di coach Attilio Caja che, al PalaTiziano, ...