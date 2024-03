Trapianti di pelle 3D | settore che vale mld grazie alle nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 17 marzo 2024) Il mercato deidiè uneconomico esplosivo, per capacità espansiva, incidendo sulsanitario ma anche su quello dell’estetica. Ad oggi un singolo trapianto, anche minimo, di un parte di, di media costa non meno di 10.000 euro. Unche per gli espertimiliardi di dollari. Lo fa soprattutto chi ha avuto ustioni e incidenti ma le applicazioni mediche hanno valicato il campo ricostruttivo aprendosi all’estetica diffusa. Incide sulla chirurgia ricostruttiva del corpo, del viso e persino nei trattamenti dei capelli umani. Ogni anno nel mondo si verificano oltre 11 milioni di lesioni da ustioni, 180.000 delle quali risultano fatali. Ad oggi labioingegnerizzata poteva e può essere prodotta manualmente, ma ...