Tragico incedente nel Tarantini | 3 morti e 3 feriti

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Tree trein un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel Tarantino sulla statale 100. Lo scontro è stato tra due auto ed è avvenuto all'altezza dello stesso punto dove alcuni mesi fa avvenne un altro grave incidente nel quale morirono tre militari dell'Esercito che rientravano a Taranto. Una Bmw ed una Peugeot sono le due auto coinvolte nell'incidente stradale nel quale hanno perso la vita due donne e un ragazzo. Isono invece una coppia ed un bambino. L'incidente è avvenuto in prossimità di Mottola, in un tratto della statale ormai contrassegnato da alta pericolosità visto il rilevante numero di incidenti e vittime sinora verificatosi. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e team del 118. Non ancora accertate le cause dell'incidente. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio.