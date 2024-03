Tragedia sulla strada | giovane centauro perde la vita in un incidente a Bisenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Teramo - Nel cuore del pomeriggio odierno, l'incrocio tra la passione per la motocicletta e la fatalità ha segnato una dolorosa pagina nella piccola comunità di, precisamente nella località di San Nicola. Unmotociclista, Damiano Bufo, ventacinquenne originario di Castiglione Messer Raimondo, ha perso lain seguito alla caduta dalla sua moto durante un'escursione con alcuni amici. L'evento ha destato grande commozione nella zona, in particolare nella contrada San Giorgio, residenza della vittima, situata a pochi chilometri dal luogo dell'. Immediatamente dopo l'accaduto, sul luogo dell'si sono precipitati i soccorsi, tra cui anche l'elicottero del servizio sanitario regionale. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il...