Tragedia nel Paese | uccide tre persone e ne prende in ostaggio altre

(Di domenica 17 marzo 2024)neldove un uomo ha ucciso tree poi ne ha prese in: gli ultimi aggiornamenti Scene di pura ordinaria follia quelle che arrivano direttamente dagli Stati Uniti D’America. Ci troviamo vicino a Filadelfia, precisamente in Pennsylvania. Nella serata di ieri, in occasione della festa di San Patrizio, un uomo ha compiuto una vera e propria strage familiare. Si tratta di Andre Gordon, un senzatetto di 26 anni, che ha aperto il fuoco ed ha ucciso tre. Successivamente è scappato a bordo di un’auto (rubata) e si è barricato all’interno di una abitazione in New Jersey con diversi ostaggi.nel(Ansa Foto) Cityrumors.itIl tutto è accaduto poco prima delle ore 9 del mattino (locali) quando l’uomo ha preso ...