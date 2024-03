Tragedia nel calcio | muore a 13 anni per i semplice malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel pomeriggio di sabato, unaha colpito il cuore delgiovanile nella città di Sens, regione dell’Yonne, Francia. Un giovane calciatore di appena 13ha perso la vita in modo tragico e improvviso, gettando nello sconcerto l’intera comunità sportiva. Il ragazzo, promettente atleta dell’Onze Saint-Clément, era impegnato in una partita valida per il campionato U15 contro la Jeunesse Sénonaise. Durante il match, ha avvertito un forte dolore al petto, un segnale premonitore di quello che sarebbe accaduto poco dopo. Nonostante avesse lasciato il campo, il suo stato è precipitato all’improvviso, portandolo al collasso. La reazione degli istruttori sportivi è stata tempestiva e mirata, avviando immediatamente un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. L’arrivo dei vigili del fuoco e del Samu è stato rapidissimo, e ...