(Di domenica 17 marzo 2024)19 persone che stavano cercandonelsono state uccise inper l’esplosione di unache ha distrutto il furgone su cui viaggiavano . Lo ha rivelato l’Osservatoriono per i diritti umani, Ong con sede nel Regno Unito. In questa stagione moltini rischiano la vita per cercarenelal Nord del Paese, disseto di ordigni. Il furgone trasportava...

Tragedia in Siria, vanno a caccia di tartufi nel deserto ed esplode una mina: almeno 19 morti - Almeno 19 persone che stavano cercando tartufi nel deserto sono state uccise in Siria per l’esplosione di una mina che ha distrutto il furgone su cui viaggiavano. Lo ha rivelato l’Osservatorio Siriano ...gazzettadelsud

Tragedia al largo delle coste libiche, migranti soccorsi da Ocean Viking: "Almeno 60 morti durante il viaggio" - Ancora strage di migranti in mare, almeno 60 sarebbero morti durante la navigazione su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio ...notizie.tiscali

Siria, a Roma l'incontro “13 anni di guerra dimenticata” - Il 15 marzo una tavola rotonda promossa da Still I rise con esperti e giornalisti. Le ostilità non si sono mai arrestate e i bisogni umanitari sono in aumento vertiginoso ma questa crisi è relegata “i ...redattoresociale