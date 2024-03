Traffico Roma del 17-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondiintenso su strade consolari in direzione della capitale anche sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Tiburtina è più avanti tra la Pisana & via Aurelia coda anche sul tratto Urbano della A24Teramo da Tor Cervara via Fiorentini in direzione della tangenziale stessa situazione sulle diramazioni in entrata verso Raccordo Anulare e sullaCivitavecchia in fila tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione se la capitale ci spostiamo sulla tangenziale code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpicodovuto anche agli spostamenti ...